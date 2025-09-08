РФ атакувала українську енергосистему: без світла залишився цілий район на Сумщині, паралізована робота підприємства ДТЕК на Донеччині

Уночі та вранці 8 вересня російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі на Київщині, Сумщині та Донеччині.

Так, вночі під масованим обстрілом був один з обʼєктів теплової генерації у Київській області. Як повідомили в Міненерго, наразі рятувальники й енергетики ліквідовують наслідки обстрілу.

На Сумщині через ворожі удари по критичній інфраструктурі знеструмлені місто Шостка та Шосткинський район. Енергетики також працюють над відновленням світла.

Вже вранці росіяни атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки будівля підприємства зруйнована, також пошкоджене технологічне обладнання.

Нині робота фабрики повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

Раніше, 26 серпня, окупанти вже били по цьому підприємству. Тоді через обстріл роботу фабрики, яка забезпечує вугіллям українські ТЕС, паралізувало.