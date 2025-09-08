Трамп анонсував розмову з Путіним і зустріч з європейськими лідерами «дуже скоро»

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом проведе переговори з російським диктатором Путіним, а також зустрінеться з європейськими лідерами у Білому домі.

Про це він сказав журналістам на авіабазі Andrews після повернення з US Open у Нью-Йорку, цитує CNN.

За словами президента США, «дуже скоро, протягом найближчих кількох днів» він проведе переговори з очільником Кремля Путіним.

«Слухайте, ми це зробимо. Ситуацію між Росією та Україною ми владнаємо. Ми збираємося це зробити», — сказав Трамп.

Він також натякнув, що деякі європейські лідери відвідають Білий дім на початку цього тижня. Проте він не уточнив, кого саме має на увазі.

Коментуючи найбільшу повітряну атаку Росії по Україні 7 вересня, американський лідер сказав, що він «не в захваті від того, що там відбувається».

«Я вірю, що ми це вирішимо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має стосунок до цієї війни», — підкреслив Трамп.