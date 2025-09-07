Міністр фінансів США: Вашингтон готовий посилити тиск на РФ, але очікує на підтримку ЄС

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що його країна готова посилити тиск на Росію, але за умови, що партнери в Європі підтримають ці кроки.
Про це він сказав в ефірі NBC News.
Бессент розповів, що 5 вересня президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс мали «дуже продуктивну» розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після цього вона зателефонувала Бессенту і вони обговорили, що США і ЄС можуть зробити разом.
«Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери наслідували наш приклад», — заявив очільник Мінфіну США.
На думку міністра, запровадження додаткових вторинних санкцій і тарифів проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може довести економіку Росії до «повного краху» та змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
- 1 вересня сплив черговий дедлайн для російського лідера, який йому оголосив Дональд Трамп. Він наполягав на зустрічі лідерів Росії і України для припинення війни і пригрозив, що може ввести масштабні санкції проти РФ.
- Проте, як писав Bloomberg, під час засідання «Коаліції охочих» 4 вересня європейські лідери переконували президента США ввести нові санкції проти Росії.