Міністр фінансів США: Вашингтон готовий посилити тиск на РФ, але очікує на підтримку ЄС

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що його країна готова посилити тиск на Росію, але за умови, що партнери в Європі підтримають ці кроки.

Про це він сказав в ефірі NBC News.

Бессент розповів, що 5 вересня президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс мали «дуже продуктивну» розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після цього вона зателефонувала Бессенту і вони обговорили, що США і ЄС можуть зробити разом.

«Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери наслідували наш приклад», — заявив очільник Мінфіну США.

На думку міністра, запровадження додаткових вторинних санкцій і тарифів проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може довести економіку Росії до «повного краху» та змусити Путіна сісти за стіл переговорів.