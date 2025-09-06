Землетрус в Афганістані: рятувальники допомагали лише чоловікам, оскільки не могли торкатися жінок

Під час масштабного землетрусу, що розпочався в Афганістані у ніч проти 1 вересня, рятувальники і лікарі-чоловіки могли допомагати лише чоловікам.

Про це пише The New York Times.

За даними, оприлюдненими урядом Афганістану, внаслідок землетрусу магнітудою 6, загинули понад 2 200 людей, а ще 3 600 отримали поранення. Хоча «Талібан» не оприлюднив гендерний розподіл жертв, понад пів десятка лікарів, рятувальників та жінок у районах, що постраждали від землетрусу, розповіли, що жінки зіткнулися з особливо важким випробуванням, яке погіршилося через нехтування та ізоляцію.

Жінки та дівчата в Афганістані стикаються з одними з найсуворіших обмежень у світі за часів «Талібану», який прийшов до влади чотири роки тому. Він залишається непохитним, навіть коли більшість мусульманського світу, численні правозахисні організації та такі установи, як Світовий банк, застерігають від довготривалих наслідків такої політики для соціальної структури та економіки країни.

Дівчатам заборонено відвідувати школу після шостого класу. Жінки не можуть подорожувати далеко без супроводу чоловіка та їм заборонено працювати на більшості робіт, зокрема в некомерційних та гуманітарних організаціях. Афганські жінки, які працюють в агентствах ООН, стикаються з неодноразовими переслідуваннями. Цього року вони призвели до настільки серйозних погроз, що агентства доручили своїм співробітницям тимчасово працювати з дому.