НАБУ та САП підозрюють екснардепа Партії регіонів і столичну забудовницю в привласнення держземлі на 160 млн грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему, за якою незаконно привласнили 18 гектарів землі державної власності ринковою вартістю понад 160 мільйонів гривень. У справі фігурують екснардеп від Партії регіонів, двоє його людей, столична забудовниця з підлеглою і колишній голова обласного Держгеокадастру.

За даними медіа, йдеться про екснардепа Юрія Іванющенка та забудовницю Владиславу Молчанову.

За версією слідства, навесні 2021 року між колишнім нардепом і київською забудовницею виник корпоративний конфлікт за контроль над гуртовим ринком сільгосппродукції біля Києва. Тоді забудовниця вирішила вивести активи ринку на підставних людей і компанії.

Для цього чиновники обласного управління Держгеокадастру незаконно внесли зміни в земельний кадастр. Це дало їм можливість розпоряджатися землею площею понад 150 га, де розташований ринок. Згодом цю землю передали в оренду фірмі, підконтрольній забудовниці.

Далі керівник цієї фірми відмовився від частини землі на користь дев’яти заздалегідь визначених людей. Вони за наказом виконувача обовʼязків керівника Держгеокадастру незаконно отримали у власність 9 ділянок площею 18 га.

Згодом ці ділянки через фіктивні угоди продали трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали «понятійку» про спільне використання землі, зокрема під забудову. А у вересні 2021 року довірена людина колишнього депутата ввійшла до числа бенефіціарів компаній, яким належали ділянки.

Подальші операції із землею зупинили після того, як САП домоглася арешту цього масиву.

Усім фігурантам правоохоронці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та ч. 3 ст. 209 КК України.