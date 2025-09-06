РФ атакувала Україну 91 дроном. Скільки збила ППО

У ніч на 6 вересня російська армія атакувала Україну 91 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

ʼПро це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких російських напрямків, як Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Решта 18 ударних БпЛА влучили у 8 місцях, ще в чотирьох — впали уламки.