«Пакунок школяра»: зʼявилась інтерактивна мапа, де можна витратити гроші

У тестовому режимі почала працювати інтерактивна мапа з торговими точками, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми «Пакунок школяра». Перелік магазинів на дашборді буде постійно оновлюватися.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності.

«Ми працюємо над удосконаленням «Пакунка школяра», і запуск дашборду — важливий інструмент, який будемо розвивати надалі. Наше завдання — не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот», — пояснив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

Загалом на карті відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні, де можна витратити гроші з державної програми. Також батьки першокласників можуть переглядати магазини одягу та канцелярії за окремими областями та територіальними громадами.

Участь у програмі відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності «Торгівля шкільним приладдям, дитячим одягом та взуттям».