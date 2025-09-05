СБУ затримала колишнього топподатківця. Підозрюють, що відмив понад 1,5 млрд гривень

Служба безпеки затримала в Києві колишнього заступника голови Державної фіскальної служби та його спільників.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, протягом 2023—2025 років затриманий організував «конвертаційний центр». До злочинної діяльності він залучив чотирьох спільників. Серед них — два бухгалтери та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

Щоб заплутати сліди тіньових фінансових операцій, підозрювані створили близько 94 фіктивних фірм. Більшість з них займалася господарською діяльністю лише «на папері».

Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами. Сукупно за два роки фігуранти справи «відмили» понад 1,5 млрд гривень. Більшість з них вкрадені з державного бюджету України.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Служба безпеки України

Під час обшуків правоохоронці виявили готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм з ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку і фінансово-господарські документи.

Наразі всі пʼятеро фігурантів затримані. Їм планують повідомити про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.