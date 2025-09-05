CNN: Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри

Колишній президент США Джо Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри.

Про це пише CNN з посиланням на його речника.

Видання зазначає, що Джо Байдену провели операцію за методом Мооса — це процедура, під час якої тонкі шари шкіри видаляють, в потім їх досліджують під мікроскопом, доки лікар не побачить, що немає жодних ознак ракових клітин шкіри.

Зазвичай її використовують для лікування ракових уражень, які повернулися після попереднього лікування, швидко ростуть або розташовані на важливих ділянках, таких як обличчя, руки чи геніталії.

Речник експрезидента не уточнив, коли саме була операція, але про процедуру стало відомо після того, як Байден зʼявився на людях зі шрамом на чолі.