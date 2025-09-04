Союзники по НАТО інвестують у будівництво авіабаз для F-35 у Фінляндії

Країни-члени НАТО зроблять внесок у будівництво нових авіабаз у Фінляндії для винищувачів F-35.

Про це пише Yle.

Наразі точна сума частки, яку внесуть союзники по НАТО на будівництво авіабаз, невідома. Відповідне рішення ухвалить Інвестиційний комітет НАТО.

Генеральний директор фінського державного підприємства Defence Properties Матіас Варст висловив надію, що це буде понад €100 мільйонів. Водночас Міноборони Фінляндії відмовилося давати прогнози щодо суми, яку можуть надати інші країни НАТО.

За даними медіа, можливі €100 мільйонів становитимуть п’яту частину будівельної програми вартістю близько пів мільярда євро. Планується збудувати укриття, приміщення для обслуговування та зберігання нових винищувачів F-35 у містах Рованіємі, Сійліньярві та Тіккакоскі.

Раніше НАТО схвалило майже всю фінську програму будівництва інфраструктури для F-35 як таку, що відповідає вимогам для фінансування. Очікується, що перші винищувачі F-35 прибудуть на авіабазу в Рованіємі наприкінці 2026 року. Будівельні роботи там вже розпочалися.