Парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за перше СЗЧ

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 13260. Він змінює звільнення від кримінальної відповідальності військослужбовців, які вперше залишили військову частину. Документ підтримали 227 депутатів.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

30 серпня сплив термін повернення на службу з поновленням усіх бойових виплат військових, які залишили частину до 8 травня 2025 року. Цей механізм давав шанс повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення.

Законопроєкт передбачає, що військові, які вперше самовільно залишили частину, можуть бути звільнені від відповідальності за правилами, що діяли до пільгового періоду. Для цього військовий має добровільно повернутися до військової частини й прослужити щонайменше три місяці. Цей строк не застосовується, якщо воєнний стан скасований або військового звільнили зі служби за станом здоров’я.