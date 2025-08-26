Від початку повномасштабної війни в Україні відкрили понад 200 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство

Станом на липень 2025 року з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні відкрили понад 185 тисяч справ за самовільне залишення частини, а також понад 50 тисяч — за дезертирство.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора на запит «Української правди».

За статтею 407 Кримінального кодексу України (про самовільне залишення військової частини або місця служби) у 2022 році зареєстрували 347 проваджень, у 2023 році — 6 641, а у 2024 — 67 840 проваджень.

Водночас за 7 місяців 2025 року вже зареєстровано 110 511 проваджень за цією статтею. Так, усього з початку повномасштабного вторгнення РФ кількість справ, відкритих за СЗЧ, становить 185 339. У 15 564 з них вже повідомили про підозру.

Крім того, станом на зараз зареєстровано 50 058 кримінальних проваджень за статтею 408 ККУ — дезертирство. У 1 248 провадженнях повідомлено про підозру.

Скриншот із відповіді ОГП / Українська правда