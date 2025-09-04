Рада не ухвалила євроінтеграційний законопроєкт, необхідний для фінансування за Ukraine Facility

Верховна Рада 4 вересня не підтримала законопроєкт № 13150, який мав створити систему нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування та запровадити Єдиний реєстр їхніх актів.
Про це повідомив у телеграмі нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Ухвалення проєкту підтримали лише 206 депутатів з необхідних 226.
Цей законопроєкт був визначений євроінтеграційним і є частиною зобовʼязань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility.
За словами Железняка, дедлайн ухвалення проєкту для отримання фінансування минув іще наприкінці березня.
Правозахисники Transparency International Ukraine раніше зазначали, що Україна — єдина європейська країна, де нема системи нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування на законодавчому рівні. Цю проблему міг би вирішити законопроєкт № 13150.
Однак аналіз правозахисниками проєкту документа до другого читання показав, що він не відповідає вимогам Ukraine Facility Plan, оскільки він не вирішував практично жодного з ключових питань, які на нього покладалися. Депутатам рекомендували суттєво доопрацювати законопроєкт.
- Ukraine Facility — це фінансова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку України в період з 2024 по 2027 рік. Її мета — сприяти відновленню, реконструкції, модернізації та інтеграції України до ЄС. Загальний обсяг фінансування становить до €50 мільярдів, з яких €33 мільярди надаються у вигляді пільгових кредитів, а €17 мільярдів — у вигляді грантів.