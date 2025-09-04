Аварія фунікулера в Лісабоні: зросла кількість жертв

Кількість загиблих через аварію фунікулера в Лісабоні (Португалія) зросла до 17.
Про це повідомили у Муніципальній службі цивільного захисту Лісабону, передає португальське медіа Publico.
Наразі відомо, що серед загиблих — семеро чоловіків і вісім жінок, стать іще двох не уточнювали. Також немає інформації про вік чи громадянство жертв.
Кількість поранених становить 21. Серед них четверо португальців, двоє німців, двоє іспанців, південнокореєць, кабовердієць, канадець, італієць, француз, швейцарець і марокканець.
Влада Лісабону призупинила роботу двох інших підйомників Bica та Lavra, а також фунікулер Graça. На них проведуть технічні огляди.
- Ввечері 3 вересня у столиці Португалії Лісабоні зійшов з рейок популярний туристичний фунікулер. Наразі офіційна причина аварії невідома, але португальські медіа пишуть, що, ймовірно, вздовж маршруту фунікулера обірвався трос. Через це транспорт втратив контроль і врізався в сусідню будівлю.
- Фунікулер Gloria, який зазнав аварії, — одна з найвідоміших туристичних розваг Лісабону і має статус національної пам’ятки. Його відкрили ще в 1885 році. Фунікулер з’єднує центр Лісабону з районом Байрру-Алту. Його активно використовують як мешканці, так і туристи.