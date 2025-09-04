Аварія фунікулера в Лісабоні: зросла кількість жертв

Кількість загиблих через аварію фунікулера в Лісабоні (Португалія) зросла до 17.

Про це повідомили у Муніципальній службі цивільного захисту Лісабону, передає португальське медіа Publico.

Наразі відомо, що серед загиблих — семеро чоловіків і вісім жінок, стать іще двох не уточнювали. Також немає інформації про вік чи громадянство жертв.

Кількість поранених становить 21. Серед них четверо португальців, двоє німців, двоє іспанців, південнокореєць, кабовердієць, канадець, італієць, француз, швейцарець і марокканець.

Влада Лісабону призупинила роботу двох інших підйомників Bica та Lavra, а також фунікулер Graça. На них проведуть технічні огляди.