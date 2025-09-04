РФ запустила по Україні понад сотню дронів. Скільки збили

У ніч проти 4 вересня російська армія запустила по Україні 112 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких напрямків, як Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське тимчасово-окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 84 ворожих БпЛА на півночі, півдні і сході країни.

У 17 місцях влучили 28 дронів. Ще у 5 — зафіксували падіння уламків.