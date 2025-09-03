Два термінали в порту «Чорноморськ» виставили на конкурс

В Україні запустили конкурс на концесію двох терміналів морського торгового порту «Чорноморськ». Це перший проєкт публічно-приватного партнерства в портовій галузі в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Наказ про створення конкурсної комісії підписав 2 вересня в Одесі віцепремʼєр Олексій Кулеба.

За словами Свириденко, нині вже понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів заявили про готовність долучитися до проєкту.

Премʼєрка наголосила, що це може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів – сотні мільйонів доларів у модернізацію та понад $1,1 млрд надходжень до місцевого і державного бюджетів протягом 40 років.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба додав, що наступними етапами стануть підготовка документації за участю IFC, ЄБРР і провідних консультантів, оголошення конкурсу і визначення інвестора.

«Для громади Чорноморська цей проєкт означає стабільність і нові можливості. Для всієї країни — відновлення контейнерних перевезень», — підкреслив Кулеба.

Він додав, що вже через три роки обсяг може сягнути 250 000 TEU на рік, а в перспективі повернутися до довоєнних показників у понад пів мільйона.