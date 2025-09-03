Чехія щорічно до 2030 року надаватиме Україні 40 млн євро. Кошти спрямують на відновлення

Уряд Чехії вирішив, що в межах програми відновлення України на період з 2026 по 2030 роки буде щорічно виділяти один мільярд крон (понад €40 мільйонів).

Про це оголосив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише медіа Novinky.

За словами Ліпавського, з початку дії програми у 2023 році Чехія виділяла Україні близько 500 мільйонів крон на рік. Тепер цю суму збільшать удвічі.

Гроші спрямують на гуманітарні та відновлювальні проєкти. За словами міністра, це «флагман доброго імені Чехії у світі».

Він зазначив, що завдяки програмі Чехія також отримає підтримку від Європейського Союзу. У березні ЄС схвалив для країни два проєкти на загальну суму чотири мільярди крон.