Австралія запроваджує санкції проти 14 росіян: які покарання вони отримають

Уряд Австралії вводить санкції проти 14 росіян, які можуть бути причетними до смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Покарання передбачають деякі фінансові заборони, а також заборону на вʼїзд на територію країни.
Про це написали на офіційному порталі міністерки закордонних справ і голови уряду в Сенаті Австралії Пенні Вонг.
Як зазначено у повідомленні, Австралія запроваджує санкції проти осіб, які відповідальні за придушення політичних висловлювань у Росії, а також за сприяння незаконному та аморальному вторгненню в Україну.
Російські медіа стверджують, що в санкційний список увійшли:
- мільярдер і близький друг Путіна Ільгам Рагімов;
- олігарх, співзасновник Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин;
- син експрезидента Татарстану Радик Шаймієв;
- заступник мера Москви Максим Ліксутов;
- колишня перша заступниця голови Центробанку Росії Ксенія Юдаєва;
- заступник голови МНС Росії, колишній прокурор Москви Денис Попов;
- колишній віцепремʼєр Росії Юрій Борисов;
- кремлівська медіаменеджерка Крістіна Потупчик.
Крім того, Пенні Вонг розповіла, що планує зустрітися з дружиною вбитого російського політика Юлією Навальною.
«Росія не провела незалежного та прозорого розслідування смерті пана Навального, а Австралія вважає винними президента Путіна та російський уряд», — наголосила прем’єр-міністерка.
Зустріч пов’язана з тим, що в Росії продовжують зневажати права людини, адже Путін запроваджує жорсткі репресії у відповідь на антивоєнну агітацію.
- Австралія з початку повномасштабного вторгнення вже запровадила три пакети санкцій, спрямовані на людей, причетних до отруєння, жорстокого поводження та смерті Олексія Навального.