Новини

Австралія запроваджує санкції проти 14 росіян: які покарання вони отримають

Автор:
Соня Бакун
Дата:

Уряд Австралії вводить санкції проти 14 росіян, які можуть бути причетними до смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Покарання передбачають деякі фінансові заборони, а також заборону на вʼїзд на територію країни.

Про це написали на офіційному порталі міністерки закордонних справ і голови уряду в Сенаті Австралії Пенні Вонг.

Як зазначено у повідомленні, Австралія запроваджує санкції проти осіб, які відповідальні за придушення політичних висловлювань у Росії, а також за сприяння незаконному та аморальному вторгненню в Україну.

Російські медіа стверджують, що в санкційний список увійшли:

  • мільярдер і близький друг Путіна Ільгам Рагімов;
  • олігарх, співзасновник Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин;
  • син експрезидента Татарстану Радик Шаймієв;
  • заступник мера Москви Максим Ліксутов;
  • колишня перша заступниця голови Центробанку Росії Ксенія Юдаєва;
  • заступник голови МНС Росії, колишній прокурор Москви Денис Попов;
  • колишній віцепремʼєр Росії Юрій Борисов;
  • кремлівська медіаменеджерка Крістіна Потупчик.

Крім того, Пенні Вонг розповіла, що планує зустрітися з дружиною вбитого російського політика Юлією Навальною.

«Росія не провела незалежного та прозорого розслідування смерті пана Навального, а Австралія вважає винними президента Путіна та російський уряд», — наголосила прем’єр-міністерка.

Зустріч пов’язана з тим, що в Росії продовжують зневажати права людини, адже Путін запроваджує жорсткі репресії у відповідь на антивоєнну агітацію.

  • Австралія з початку повномасштабного вторгнення вже запровадила три пакети санкцій, спрямовані на людей, причетних до отруєння, жорстокого поводження та смерті Олексія Навального.