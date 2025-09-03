Літак з президентом Литви не міг приземлитися у Вільнюсі — все через повідомлення про дрон

Літак Spartan, на борту якого перебував президент Литви Гітанас Науседа, не міг приземлитися в аеропорту Вільнюсу 2 вересня через ймовірну небезпеку. Служби отримали повідомлення про те, що у повітряному просторі може перебувати невідомий дрон.
Про це повідомив речник литовського президента Томас Бержинскас, пише литовський портал 15min.
Літак з Науседою вилетів з Гельсінкі о 19:10, почав кружляти над Вільнюсом і приземлився о 21:17.
«При наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку», — сказав речник.
Причиною затримки стало повідомлення служби авіаційної безпеки аеропорту про дрон над районом Лепкальніс. Через загрозу польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився.
- Раніше 1 вересня літак на борту з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн зіткнувся з GPS-перешкодами, через що його довелось садити в Болгарії, користуючись паперовими картами. Інцидент розглядають як втручання з боку РФ.
- Випадки глушіння GPS останніми роками значно почастішали у Балтійському морі та в країнах Східної Європи, що межують із Росією.