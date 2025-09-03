Полк «К-2» разом із «Птахами Мадяра» переходить до Сил безпілотних систем. Що відомо

20 окремий полк безпілотних систем «К-2» трансформується до розміру бригади. Новостворений військовий підрозділ разом із бригадою «Птахи Мадяра» перейде до Сил безпілотних систем.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на своїй сторінці у телеграмі.

За його словами, 414 окрема бригада «Птахи Мадяра» завершила перехід із Сухопутних військ до Сил безпілотних систем і невдовзі збільшиться вдвічі.

До того ж 20 окремий полк «К-2» завершив перехід із Сухопутних військ до Сил безпілотних систем і трансформується в окрему бригаду.

«К-2» спочатку був розвідувальною групою у складі 92 бригади імені Івана Сірка, а потім — у Другому механізованому батальйоні 54 бригади імені Івана Мазепи, згодом став батальйоном, після — безпілотним полком.

«Птахи Мадяра» починали як підрозділ у складі 59 окремої мотопіхотної бригади, який працював з ударними безпілотниками, системами РЕР і РЕБ. У 2024 році підрозділ розширили до батальйону, а пізніше — до бригади.