Контракт «18—24» планують розширити на інші вікові категорії

Найближчим часом контракт «18—24» розширять і на інші вікові категорії.

Про це в інтерв’ю «Суспільному» розповів заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса.

За його словами, це відбудеться, щойно завершаться відповідні експертизи на різних рівнях.

«На базі контракту «18—24» буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. А також для, можливо, вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України. Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі», — зазначив Паліса.

Що відомо про «Контракт 18—24»

У лютому 2025 року Міністерство оборони України повідомило про запуск контракту на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації. Там наголосили, що це не мобілізація чи обовʼязок, основний акцент цього контракту — добровільність.

За контракт можна отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. У Міноборони наголосили, що таких добровольців гарантовано демобілізуватимуть після року служби.

Наприкінці липня уряд вирішив запустити окремий напрямок програми «Контракт 18—24» — контракт для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Цей напрям має кілька особливих умов. Головна — це чіткий термін служби два роки.

Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання. У Міноборони зазначили, що загалом за рік можна буде заробити до 2 мільйонів гривень.

Частину, спеціальність і місце проходження ВЛК можна обирати самостійно. А після завершення контракту людина не підпадатиме під мобілізацію протягом 12 місяців і зможе виїжджати за кордон.

Повний перелік підрозділів, які беруть участь у проєкті, а також можливість подати заявку, доступні за посиланням.