Новини

РФ атакувала Україну 24 ракетами та понад 500 дронами. Скільки цілей збила ППО

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

У ніч на 3 вересня російська армія атакувала Україну 526 повітряними цілями, мова про 24 ракети та 502 дрони. Більшість з них українська ППО знешкодила, проте були влучання, зокрема ракет.

Про це звітують Повітряні сили ППО.

Цього разу росіяни використали для атаки таку зброю:

  • 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Їх запускали з території тимчасово окупованого українського Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.
  • 16 крилатих ракет «Калібр», які запускали із акваторії Чорного моря;
  • 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю, що в РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 451 повітряну ціль, а саме:

  • 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 14 крилатих ракет «Калібр»;
  • 7 крилатих ракет Х-101.

А 3 ракети та 69 ударних БпЛА влучили у 14 місцях, ще у 14 — впали уламки.

Наразі повітряна атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.

  • На Кіровоградщині через обстріл є постраждалі. Під ворожими ударами, зокрема, опинилася залізнична інфраструктура — постраждали четверо залізничників. Їхній стан задовільний, наразі вони у лікарні. Через російський обстріл 22 потяги затримаються. В «Укрзалізниці» кажуть, що залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру.
  • Крім того, на Кіровоградщині також постраждав населений пункт Знамʼянка. Очільник ОВА каже про пʼять постраждалих — їхньому життю нічого не загрожує. Обстріл пошкодив 28 будинків та ще один зруйнував.
  • Вибухи також лунали в Луцьку, Львівській, Київській, Хмельницькій, Івано-Франківській та інших областях.