Московський патріархат ліквідовуватимуть через суд: Держетнополітики подала заяву

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) звернулася до суду з позовом про ліквідацію Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це повідомив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський на брифінгу, пише «Суспільне».



Cлужба подала позов до суду на виконання закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

ДЕСС визначила, що УПЦ МП є частиною російської православної церкви, діяльність якої заборонена в Україні.

Щоб це спростувати, Київська митрополія УПЦ МП мала виконати деякі вимоги служби:

забезпечити рішення керівних органів УПЦ про вихід УПЦ зі складу Московського патріархату;

забезпечити рішення керівних органів УПЦ, що останній статут РПЦ, за який голосували і єпископи УПЦ, не є чинним для УПЦ;

заявити, що Київський митрополит не згоден з тим, що його призначає Синод РПЦ;

заявити, що УПЦ МП не визнає анексію з боку РПЦ своїх єпархій на сході України та в Криму.

Керівництво УПЦ МП мало б виконати припис протягом 30 днів від дати його видання, тобто до кінця серпня 2025 року, або попросити службу продовжити строки виконання до 60 діб. Але цього не сталося.

Ба більше, ДЕСС отримала листа від Київського митрополита УПЦ МП Онуфрія.

«Лист суперечливий. Про те, що припис їх нібито не стосується і ми входимо в їхні внутрішні справи. Ми маємо звернутись, як написано в законі, до суду. Київська митрополія також винесла декілька приписів проти ДЕСС. Ми вимагаємо від УПЦ МП вийти зі складу російської церкви», — повідомив Віктор Єленьский.

Також він зазначив, що судова справа стосується лише керівництва Київської митрополії УПЦ (МП).

Якщо суд стане на бік ДЕСС, то Київська митрополія УПЦ (МП) втратить статус юридичної особи, а парафії перейдуть в іншу церкву або стануть незалежними / автономними.