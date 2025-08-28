В Україні УПЦ визнали афілійованою з Російською православною церквою

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 27 серпня визнала Київську митрополію Української православної церкви афілійованою із Російською православною церквою.
Про це йдеться у заяві Державної служби.
Перед цим Держентополітики провело дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Дослідження виявило зв’язки із РПЦ. Ці звʼязки є порушенням Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».
Держентополітики направило Київській митрополії припис з вимогою усунути порушення закону. У відповіді предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій відмовився виконувати вимогу.
Через те що не було підстав вважати порушення усуненими або припис — помилковим, а також не було підстав його відкликати, Держентополітики визнало Київську митрополію УПЦ афілійованою з Російською православною церквою.
- 23 вересня 2024 року набув чинності закон № 3894-IX про заборону діяльності повʼязаних із Росією церков.
- 2 липня 2025 року митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) позбавили українського громадянства. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.