В Україні УПЦ визнали афілійованою з Російською православною церквою

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 27 серпня визнала Київську митрополію Української православної церкви афілійованою із Російською православною церквою.

Про це йдеться у заяві Державної служби.

Перед цим Держентополітики провело дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Дослідження виявило зв’язки із РПЦ. Ці звʼязки є порушенням Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Держентополітики направило Київській митрополії припис з вимогою усунути порушення закону. У відповіді предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій відмовився виконувати вимогу.

Через те що не було підстав вважати порушення усуненими або припис — помилковим, а також не було підстав його відкликати, Держентополітики визнало Київську митрополію УПЦ афілійованою з Російською православною церквою.