Жерар Депардьє постане перед судом у справі про зґвалтування. У травні його визнали винним у сексуальному насильстві

Французький слідчий суддя зобовʼязав актора Жерара Депардьє постати перед судом у справі про ймовірне зґвалтування та сексуальне насильство над акторкою Шарлоттою Арну у 2018 році.

Про це пише France24, посилаючись на AFP.

Арну стверджує, що Депардьє, який був другом її батьків, зґвалтував її у своєму маєтку в Парижі. А 2 серпня у фейсбук-дописі підтвердила, що Депардьє зобовʼязали постати перед судом за зґвалтування.

«Сім років минуло, сім років жаху та пекла... Мені здається, я не можу усвідомити, наскільки це багато. Я відчуваю полегшення», — написала Арну.

Депардьє заперечив звинувачення, заявивши, що його стосунки з Арну були за згодою.

«Ніколи, ніколи я не ображав жінку», — написав Депардьє в листі до французької щоденної газети Le Figaro в жовтні 2023 року, маючи на увазі скаргу Арну.