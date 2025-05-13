Французького актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві, яке він вчинив стосовно двох жінок. Йому призначили 18 місяців умовного увʼязнення.
Про це повідомляє Sky News.
76-річного Депардьє, який знявся більш ніж у 200 фільмах, суд у Парижі визнав винним у домаганнях до потерпілих під час зйомок фільму Les Volets Verts («Зелені віконниці») у 2021 році. Обидві жінки працювали на знімальному майданчику за лаштунками.
За їхніми словами, вони боялися говорити про дії актора в той час і були залякані Депардьє. Жертви заявили, що спершу він висловлювався нецензурно, вульгарно, використовуючи відверто сексуальну лексику щодо них, а потім хапав і мацав їхні тіла без згоди.
Художниця-постановниця Амелі розповіла, що чоловік затис її між своїх ніг, коли вона хотіла пройти повз нього в коридорі, а потім почав чіпати жінку. «Він мене нажахав — виглядав, як божевільний», — сказала вона.
Жерар Депардьє заперечував звинувачення і казав, що «навіть не знає, що таке сексуальне насильство». Його підтримали багато акторів і режисерів, а президент Емманюель Макрон свого часу навіть називав актора «гордістю Франції».
Пізніше цього року чоловік постане перед судом знову — цього разу за звинуваченням у зґвалтуванні акторки Шалот Арну. Дівчина стверджує, що Депардьє, який був другом її батьків, зґвалтував її у своєму маєтку в Парижі.
- Загалом Депардьє звинувачували у домаганнях до щонайменше 13 жінок. Опитані раніше жертви розповіли, що актор публічно розпускав руки, намагаючись залізти під білизну чи сукню, пропонував піти в роздягальню, а на відмову реагував агресивно.
- Французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі «Дантон» (1983) з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, 14 грудня 2023 року втопилась у Сені. Вона була першою акторкою, яка висунула звинувачення проти Депардьє публічно.
- Бельгійський муніципалітет позбавив Депардьє звання почесного громадянина через кілька днів після того, як канадська провінція Квебек забрала в нього нагороду через скандальні коментарі щодо жінок. А Паризький музей пізніше прибрав його воскову фігуру — після звинувачень у сексуальному насильстві.