Український футболіст Зінченко перейшов в оренду до англійського «Ноттінгем Форест»

Український футболіст, захисник лондонського «Арсенала» та збірної України Олександр Зінченко перейшов в оренду до англійського «Ноттінгем Форест».
Про це йдеться на сайті клубу.
Про перехід Зінченка в «Ноттінгем Форест» — клуб англійської Прем’єр-ліги — оголосили в останній день літнього трансферного вікна, 1 вересня. За новий клуб український футболіст гратиме протягом сезону 2025/2026.
На сайті «Ноттінгем Форест» йдеться, що найчастіше Зінченко виходить на поле на позиції лівого захисника, але завдяки «технічним умінням упевнено грає і в півзахисті, де його регулярно використовують у збірній».
«Усім привіт. Я дуже радий приєднатися до «Ноттінгем Форест». Дуже схвильований сезоном, який чекає на нас попереду. Не можу дочекатися зустрічі з вами. Вперед, «Форест»», — сказав Зінченко у відео.
- Загалом українець провів майже 150 матчів у Прем’єр-лізі та понад 40 ігор у Лізі чемпіонів. Він чотири рази вигравав чемпіонат Англії та входив до складу «Манчестер Сіті», який із 2018 року чотири рази поспіль здобував Кубок Англії.
- Зінченко вперше переїхав до Англії у 2016 році, після оренди в ПСВ Ейндговен він провів п’ять років у «Манчестер Сіті». У 2022 році він змінив північний захід на північний Лондон, де провів 91 матч за «Арсенал».
- За збірну України Зінченко відіграв 74 матчі та забив 12 голів. У 2021 році він став наймолодшим капітаном в історії команди — у 24 роки, коли збірна грала проти Франції.