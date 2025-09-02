Український футболіст Зінченко перейшов в оренду до англійського «Ноттінгем Форест»

Український футболіст, захисник лондонського «Арсенала» та збірної України Олександр Зінченко перейшов в оренду до англійського «Ноттінгем Форест».

Про це йдеться на сайті клубу.

Про перехід Зінченка в «Ноттінгем Форест» — клуб англійської Прем’єр-ліги — оголосили в останній день літнього трансферного вікна, 1 вересня. За новий клуб український футболіст гратиме протягом сезону 2025/2026.

На сайті «Ноттінгем Форест» йдеться, що найчастіше Зінченко виходить на поле на позиції лівого захисника, але завдяки «технічним умінням упевнено грає і в півзахисті, де його регулярно використовують у збірній».

«Усім привіт. Я дуже радий приєднатися до «Ноттінгем Форест». Дуже схвильований сезоном, який чекає на нас попереду. Не можу дочекатися зустрічі з вами. Вперед, «Форест»», — сказав Зінченко у відео.