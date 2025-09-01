Кабмін спростив надання статусу дітям, які постраждали від війни. Що змінилося

Кабінет міністрів України 1 вересня змінив порядок надання статусу дітям, які постраждали внаслідок війни.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Тепер статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади.

Також уряд розширив перелік підстав для його отримання. До списку додали депортацію дитини, примусове переміщення, загибель або зникнення батьків через війну.

Свириденко додала, що наразі понад 412 тисяч маленьких українців мають такий статус. Проте постраждалих від війни дітей насправді набагато більше — понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації та обстріли.

Раніше в Україні говорили про щонайменше 19 546 українських дітей, депортованих до Росії.