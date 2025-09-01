Очільнику Чечні Кадирову повідомили про заочну підозру в Україні — наказував використовувати полонених як «живий щит»

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру очільнику Чечні Рамзану Кадирову. Його звинувачують у наказі використовувати українських полонених як «живий щит» для росіян.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що дав вказівку своїм «підлеглим» не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.

Як встановило розслідування, розпорядження Кадирова було адресовано командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань РФ проти України.

Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як «живий щит» проти дронових атак з боку Сил оборони України, зазначає спецслужба.

Слідчі заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Стаття передбачає від восьми до 12 років увʼязнення.