На порталі «Дія» з’явився перший у світі державний ШІ-асистент: що він уміє

Україна стала першою країною у світі, де державні послуги надає ШІ-асистент. Він з’явився на порталі «Дія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Асистент зі штучним інтелектом допомагатиме користувачам:

отримувати послуги;

добирати послугу до описаної ситуації;

дізнатися страховий стаж;

отримати копії документів;

відкрити / закрити ФОП;

отримати «Пакунок малюка».

Зараз ШІ-асистент працює у форматі відкритого бета-тестування. Згодом планується його запуск у мобільному застосунку.

Як скористатися послугою ШІ-агента

Для того, щоб звернутися по допомогу до ШІ-асистента, необхідно:

зайти на вебсайт «Дії»;

авторизуватися в «Дії»;

перейти з головної сторінки в пошукове вікно;

поставити запитання, яке вас цікавить, ШІ-асистенту.

Також Федоров розповів про другу унікальну функцію — отримання документів, зокрема довідки про доходи, тільки написавши повідомлення ШІ-асистенту.

У перспективі з нововведенням можна буде спілкуватися голосом, як і з іншими ШІ-моделями.