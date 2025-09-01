На порталі «Дія» з’явився перший у світі державний ШІ-асистент: що він уміє

Україна стала першою країною у світі, де державні послуги надає ШІ-асистент. Він з’явився на порталі «Дія».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.
Асистент зі штучним інтелектом допомагатиме користувачам:
- отримувати послуги;
- добирати послугу до описаної ситуації;
- дізнатися страховий стаж;
- отримати копії документів;
- відкрити / закрити ФОП;
- отримати «Пакунок малюка».
Зараз ШІ-асистент працює у форматі відкритого бета-тестування. Згодом планується його запуск у мобільному застосунку.
Як скористатися послугою ШІ-агента
Для того, щоб звернутися по допомогу до ШІ-асистента, необхідно:
- зайти на вебсайт «Дії»;
- авторизуватися в «Дії»;
- перейти з головної сторінки в пошукове вікно;
- поставити запитання, яке вас цікавить, ШІ-асистенту.
Також Федоров розповів про другу унікальну функцію — отримання документів, зокрема довідки про доходи, тільки написавши повідомлення ШІ-асистенту.
У перспективі з нововведенням можна буде спілкуватися голосом, як і з іншими ШІ-моделями.