На порталі «Дія» з’явився перший у світі державний ШІ-асистент: що він уміє

Соня Бакун
Україна стала першою країною у світі, де державні послуги надає ШІ-асистент. Він з’явився на порталі «Дія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Асистент зі штучним інтелектом допомагатиме користувачам:

  • отримувати послуги;
  • добирати послугу до описаної ситуації;
  • дізнатися страховий стаж;
  • отримати копії документів;
  • відкрити / закрити ФОП;
  • отримати «Пакунок малюка».

Зараз ШІ-асистент працює у форматі відкритого бета-тестування. Згодом планується його запуск у мобільному застосунку.

Як скористатися послугою ШІ-агента

Для того, щоб звернутися по допомогу до ШІ-асистента, необхідно:

  • зайти на вебсайт «Дії»;
  • авторизуватися в «Дії»;
  • перейти з головної сторінки в пошукове вікно;
  • поставити запитання, яке вас цікавить, ШІ-асистенту.

Також Федоров розповів про другу унікальну функцію — отримання документів, зокрема довідки про доходи, тільки написавши повідомлення ШІ-асистенту.

У перспективі з нововведенням можна буде спілкуватися голосом, як і з іншими ШІ-моделями.