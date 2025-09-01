У Німеччині судитимуться з виробником Milka через зменшення ваги шоколадки на 10 грамів

Центр захисту прав споживачів у Гамбурзі подав позов проти компанії Mondelez — виробника шоколадки Milka. Все через зменшення ваги шоколадки.

Про це пише Spiegel.

Вага плитки шоколаду зменшилась зі 100 грам до 90. При цьому пакування не змінилось — тому Центр захисту споживачів звинувачує Mondelez у використанні оманливої упаковки.

«Багато споживачок і споживачів купують шоколад Milka протягом багатьох років у звичній упаковці й припускають, що кількість продукту не змінилася, — каже Армін Валет, експерт із харчових продуктів у Центрі захисту прав споживачів. — Але їх вводять в оману, бо чимало сортів містять тепер лише 90 грамів за тією ж або навіть вищою ціною».

На думку захисників споживачів, різницю між плитками можна побачити лише при безпосередньому порівнянні. Хоча упаковка та дизайн залишилися ідентичними, сама плитка стала приблизно на міліметр тоншою.

На упаковці бракує чіткого зазначення про зменшення вмісту, повідомляє Центр захисту прав споживачів. Вага хоч і вказана дрібним шрифтом на передній частині упаковки, але легко губиться і часто закривається картонними вкладками на полицях супермаркетів. Правозахисники хочуть домогтися обов’язкового чіткого попередження на упаковці.

«Маленький напис, який ще й ховається за картонними клапанами, — цього недостатньо. Якщо пропонується менше товару в тій самій упаковці, треба чітко й однозначно вказувати на це», — підкреслив Валет.

Він закликав федеральний уряд запровадити обов’язкові правила щодо зменшення вмісту упаковок. На його думку, виробників слід зобов’язати принаймні на пів року розміщувати попереджувальний напис. Крім того, розмір упаковки має відповідати вмісту.

Компанія Mondelez Deutschland бачить ситуацію інакше. Там наголосили, що вони чітко вказують нову вагу кожної плитки на упаковці продукту. Крім того, компанія поінформувала клієнтів у соціальних мережах про зміни, а також розмістила на сайті Milka огляд усіх плиток, сортів і ваги.