CNN: Хусити штурмували офіс ООН в столиці Ємену після вбивства їхнього премʼєра

Підтримувані Іраном повстанці-хусити увірвалися до штаб-квартири одного з агентств Організації Обʼєднаних Націй у столиці Ємену Сані. Це сталося після того, як Ізраїль заявив про вбивство премʼєр-міністра хуситів Ахмеда Галеба аль Рахві.
Про це пише CNN з посиланням на речника агентства.
Вранці 31 серпня місцеві силові підрозділи увійшли до офісів Всесвітньої продовольчої програми й затримали одного зі співробітників.
Міністр інформації уряду, що підтримується ООН, Моаммар аль Єряні різко засудив дії хуситів. Він також заявив про викрадення двох охоронців будівлі ЮНЕСКО.
CNN зазначає, що хусити не вперше атакують офіси ООН та інших міжнародних організацій. На початку року повстанці на заході Ємену також затримали сімох співробітників ООН.
- Напередодні повідомлялося, що під час атаки по столиці Ємену Сані ізраїльська армія вбила премʼєр-міністра хуситів Ахмеда Галеба аль Рахві і кількох міністрів хуситів. Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ці удари є «тільки початком» і хусити «заплатять високу ціну» за обстріли Ізраїлю та атаки суден у Червоному морі.