CNN: Хусити штурмували офіс ООН в столиці Ємену після вбивства їхнього премʼєра

Підтримувані Іраном повстанці-хусити увірвалися до штаб-квартири одного з агентств Організації Обʼєднаних Націй у столиці Ємену Сані. Це сталося після того, як Ізраїль заявив про вбивство премʼєр-міністра хуситів Ахмеда Галеба аль Рахві.

Про це пише CNN з посиланням на речника агентства.

Вранці 31 серпня місцеві силові підрозділи увійшли до офісів Всесвітньої продовольчої програми й затримали одного зі співробітників.

Міністр інформації уряду, що підтримується ООН, Моаммар аль Єряні різко засудив дії хуситів. Він також заявив про викрадення двох охоронців будівлі ЮНЕСКО.

CNN зазначає, що хусити не вперше атакують офіси ООН та інших міжнародних організацій. На початку року повстанці на заході Ємену також затримали сімох співробітників ООН.