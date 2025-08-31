WSJ: Пентагон почав готувати зміну назви відомства на Міністерство війни з початку другої каденції Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує план перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Так відомство називалось до 1947 року.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на представника Білого дому.

А за словами колишнього чиновника, Пентагон почав готувати законодавчі пропозиції для такої зміни вже на початку другого терміну Трампа, який розпочався 20 січня цього року.

Один із варіантів передбачав те, що звернуться до Конгресу з проханням надати право відновити стару назву і перейменувати Міністерство оборони в умовах надзвичайної ситуації, а також відродити титул «воєнного секретаря» для цивільного керівника відомства.

WSJ пише, що перейменувати Міністерство оборони можна, якщо Конгрес США ухвалить відповідний закон. Проте видання зазначає, що зараз у Білому домі розглядають інші шляхи для зміни назви.