Експосадовця «Нафтогазу» підозрюють у зловживанні службовим становищем — держава втратила 26 млн грн

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому директору з енергоефективності та управління майном «Групи Нафтогаз».

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, він зловживав службовим становищем і так підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві до того, як у приміщенні завершили ремонтні роботи.

Вони тривали ще три місяці, і працівники НАК «Нафтогаз України» не могли переїхати в нове приміщення — хоча оренду за цей період оплачували.

У результаті компанія витратила зайве, а державний «Нафтогаз України» зазнав збитків на понад 26 мільйонів гривень.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.