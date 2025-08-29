Колишнім першій леді Південної Кореї та премʼєр-міністру висунули звинувачення у справі заарештованого експрезидента

Колишній першій леді Південної Кореї Кім Кон Хі та колишньому премʼєр-міністру Хан Док Су 29 серпня висунули звинувачення в рамках розслідування щодо дій адміністрації колишнього президента Юн Сок Йоля.
Про це повідомляє Associated Press.
Команда під керівництвом спеціального прокурора Мін Джун Кі заявила, що звинуватила Кім Кон Хі у тому, що вона порушувала закони про фінансовий ринок та фінансування політичних партій, а також у отримувала хабарі.
Через своїх адвокатів 29 серпня Кім опублікувала заяву. У ній вона не зробила конкретних коментарів щодо звинувачень проти неї, але сказала, що медіа повідомляють про підозри так, ніби вони є «підтвердженим фактом», і що вона планує бути присутньою на судових засіданнях.
Окрема група під керівництвом спеціального прокурора Чо Ин Сука заявила, що колишнього премʼєр-міністра Хан Док Су звинуватили у підтримці введення президентом воєнного стану. Також прем’єра звинувачують у тому, що він фальсифікував та знищив офіційні документи, а також давав неправдиві свідчення під присягою.
Хан, якого президент Юн Сук Йоль призначив премʼєр-міністром, мав виконувати обовʼязки лідера Південної Кореї після того, як президенту оголосили імпічмент в середині грудня 2024 року. Однак Хан пішов у відставку, щоб балотуватися на президентських виборах у червні 2025 року. Він вийшов з перегонів після того, як не зміг отримати номінацію від Партії народної сили.
- У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна до президента Демократична партія, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору. Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу.
- 15 січня 2025 року Юн Сок Йоля затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. 1 серпня експрезидент зірвав допит — він влігся на підлогу в спідній білизні й відмовився виходити з камери.
- Конституційний суд Південної Кореї 4 квітня усунув Юн Сок Йоля з посади одностайним вердиктом.
- Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі заарештували 13 серпня за звинуваченням у причетності до схеми маніпуляцій з акціями, втручанні у вибори та хабарництві. Вона та експрезидент Юн Сок Йоль стали першим колишнім президентським подружжям, затриманим одночасно.