Київський метрополітен зупиниться на хвилину в День пам’яті захисників та захисниць

Київський метрополітен зупиниться на хвилину о 09:00 29 серпня. Це символічна зупинка в День пам’яті захисників та захисниць України, які віддали життя за нашу свободу.

Про це повідомили в КМДА.

«Просимо пасажирів поставитися з розумінням та зупинитися разом із нами на хвилину, аби вшанувати памʼять Героїв», — написали там.

У КМДА зауважили, що за технологічними процесами на деяких станціях поїзди будуть стояти 4—5 хвилин.

«Іловайський котел»

У серпня 2014 року бойові дії розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області. У тил українського угруповання, яке утримувало Іловайськ, з території РФ 23—24 серпня зайшли регулярні російські війська, через що українці опинилися в оточенні.

У ніч з 28 на 29 серпня очільник Кремля Володимир Путін звернувся до бойовиків «ДНР» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. Українські військові 29 серпня організованими колонами почали рух із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами.

Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь і розстріляли колони на марші.

За даними Офісу генпрокурора, під час Іловайської операції загинуло приблизно 368 українських військових, понад 250 — під час виходу з коридору, близько 300 потрапили в полон, а невизначена кількість бійців зникла безвісти.