WSJ: Директорка нацрозвідки США розкрила імʼя американського агента, який працював під прикриттям у РФ

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард опублікувала список із 37 посадовців, яких вона позбавила допуску до секретної інформації. Серед них було імʼя агента ЦРУ, який раніше працював у Росії під прикриттям.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

Видання не зазначає, якого саме співробітника розсекретила директорка нацрозвідки.

Габбард опублікувала список посадовців, яких вона позбавила допуску до секретної інформації, у пості в соцмережі Х 19 серпня. Зокрема, у дописі вона пише, що ті, хто зраджує присягу Конституції та ставить особисті інтереси вище за інтереси американського народу, порушують священну довіру й підривають національну безпеку та основи демократичної республіки.

Більшість посадовців із списку Габбард або оцінювали розвідувальні дані, повʼязані зі спробою Росії вплинути на результати президентських виборів у США 2016 року, або підписали листа 2019 року із закликом до імпічменту президента США Дональда Трампа.

Співробітник ЦРУ, чию особу розкрили, обіймав посади в розвідці понад 20 років, а з 2014 по 2017 рік працював експертом з питань Росії та Євразії в Національній раді розвідки. Розкриття особи таємного співробітника або агента розвідки є тяжким злочином.

У ЦРУ заявили, що розсекречення особи співробітника може поставити під загрозу систему прикриття агентства, а також завдати шкоди відносинам з іноземними урядами.

За словами особи, знайомої з наслідками публікації списку, Габбард не знала, що офіцер ЦРУ працював під прикриттям. Троє інших людей, обізнаних із ситуацією, сказали, що офіс Габбард не провів суттєвих консультацій з ЦРУ перед публікацією списку, а також не узгоджував його склад.

ЦРУ також не знало заздалегідь про публікацію Габбард у соцмережі X, в якій вона розкрила імена.

Габбард заявила, що діяла за наказом президента США Дональда Трампа.