The Economist: Трамп звільнив старшу аналітикиню ЦРУ з питань Росії

Національна розвідка США звільнила високопоставлену аналітикиню ЦРУ, яка пропрацювала в американській розвідці понад 20 років. У 2016-му вона контролювала підготовку звіту, в якому описувалося втручання Росії в президентські вибори в США.

Про це інформує The Economist.

Після роботи провідним офіцером з питань Росії та Євразії посадовиця очолила підрозділ, що відповідав за аналітику та операції ЦРУ щодо РФ і пострадянського простору.

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард 19 серпня позбавила її допуску до секретної інформації разом із 36 іншими нинішніми й колишніми посадовцями. Їх звинувачуть у «порушенні присяги Конституції».

The Economist вказує, що це не перший такий випадок. Раніше адміністрація Трампа вже використовувала відкликання допусків як інструмент тиску на експосадовців. Водночас ця офіцерка ЦРУ, а також двоє інших, пов’язаних із доповіддю 2016 року – Шелбі Пірсон і Вінь Нгуєн – стали одними з найвищих за посадою чинних розвідників, усунутих Трампом.

Видання зазначає, що такі кроки свідчать про загострення протистояння між адміністрацією президента та американською розвідкою.