У Києві зросла кількість жертв. Під завалами ще може бути до 10 людей

У Києві до 19 зросла кількість жертв через російський удар в ніч проти 28 серпня.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

На місці атаки в Дарницькому районі продовжують пошуково-рятувальні роботи. Під завалами ще може бути до 10 людей.

