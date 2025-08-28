Швейцарія запустила 12 проєктів для відбудови України на майже $140 млн

Швейцарія запустила 12 проєктів для відбудови України за участю швейцарських компаній. Їхній загальний бюджет сягає 112 мільйонів швейцарських франків (це орієнтовно $139,724 мільйона).
Про це повідомляє швейцарський уряд.
Із загальної суми 93 мільйони швейцарських франків (це орієнтовно $116,021 мільйона) надасть Швейцарія, решту забезпечать самі компанії та українські партнери. Запуск проєктів запланований на осінь — вони охоплюють інфраструктуру, громадський транспорт, охорону здоров’я та гуманітарне розмінування.
Зокрема, серед ініціатив — відновлення електромереж, будівництво модульного житла для переселенців, заміна пошкоджених вікон і дверей, створення центру радіотерапії, будівництво медичної лабораторії, встановлення сонячних станцій, виробництво обладнання для залізниці та систем кріплення рейок, а також розвиток навчальних програм і створення робочих місць.
- У червні 2024 року Федеральна рада Швейцарії вирішила підтримати швейцарський приватний сектор, щоб він відігравав активнішу роль у відбудові України. Компанії мали подати свої проєкти до кінця березня. Конкурс викликав великий інтерес: близько 60 компаній подали майже 80 пропозицій. Зрештою відібрали 12 запропонованих ініціатив.