Швейцарія запустила 12 проєктів для відбудови України на майже $140 млн

Швейцарія запустила 12 проєктів для відбудови України за участю швейцарських компаній. Їхній загальний бюджет сягає 112 мільйонів швейцарських франків (це орієнтовно $139,724 мільйона).

Про це повідомляє швейцарський уряд.

Із загальної суми 93 мільйони швейцарських франків (це орієнтовно $116,021 мільйона) надасть Швейцарія, решту забезпечать самі компанії та українські партнери. Запуск проєктів запланований на осінь — вони охоплюють інфраструктуру, громадський транспорт, охорону здоров’я та гуманітарне розмінування.

Зокрема, серед ініціатив — відновлення електромереж, будівництво модульного житла для переселенців, заміна пошкоджених вікон і дверей, створення центру радіотерапії, будівництво медичної лабораторії, встановлення сонячних станцій, виробництво обладнання для залізниці та систем кріплення рейок, а також розвиток навчальних програм і створення робочих місць.