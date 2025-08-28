Радник Трампа звинуватив Індію у фінансуванні війни в Україні через купівлю російської нафти

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро заявив, що Індія фактично фінансує війну в Україні, купляючи нафту в Росії.

Про це пише Bloomberg.

Наварро назвав війну в Україні «війною Моді». За його словами, саме прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді фінансує «воєнну машину Кремля».

Наварро підкреслив, що купуючи нафту «зі знижкою», Індія допомагає Росії та шкодить США, які змушені допомагати фінансово Україні.

«Усі американці програють через те, що робить Індія. Споживачі, бізнес і робітники втрачають робочі місця та доходи, а платники податків — тому що ми змушені фінансувати війну Моді», — заявив радник Трампа.

Заява пролунала після того, як адміністрація президента США подвоїла мита на індійські товари до 50%. Bloomberg зазначає, що це найбільший рівень мит в Азії, який торкнеться понад половини індійського експорту до США, зокрема текстилю та ювелірних виробів.

Радник Білого дому також розкритикував позицію Нью-Делі, зазначивши, що індійська влада прикривається «суверенним правом» купувати нафту в будь-кого.

«Індіє, ти найбільша демократія у світі. Поводься відповідно», — закликав Наварро.

Що передувало

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Індія стала головним покупцем російської нафти, яку доставляють морем. Це сталося тому, що країни Заходу відмовилися від її імпорту. У травні очікували, що Нью-Делі імпортуватиме понад 2,1 мільйона барелів щодня. Це стало можливим завдяки тому, що після січневих санкцій США до перевезення нафти залучили нові танкери.

У травні 2025 року агентство Bloomberg писало, що танкери під американськими санкціями зʼявилися серед кораблів, які постачають російську нафту до Індії. Тоді на нафтопереробний завод країни доставили приблизно мільйон барелів нафти РФ марки Sokol.

У серпні Дональд Трамп ввів додаткові мита 25% на імпорт з Індії за те, що вона купує нафту з Росії. Так, державні компанії призупинили закупівлю російської нафти, а приватні компанії продовжують її імпортувати.

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро написав у колонці для Financial Times, що зростання імпорту російської нафти зумовлене «наживою індійського нафтового лобі», а не внутрішніми потребами. Крім того, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що деякі з «найзаможніших родин Індії» отримують вигоду від закупівлі російської нафти, й підтвердив плани підвищити мита проти Нью-Делі.

Трамп пригрозив, що з 27 серпня може підняти мито на всі індійські товари в США до 50%. Мита підвищать вполовину через те, що Індія купує російську нафту. Індійський уряд відповів, що купує нафту за ціною й умовами ринку і робитиме все, щоб захистити свої інтереси.

20 серпня Bloomberg повідомляв, що державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлю російської нафти, попри вищі мита на торгівлю та хвилю критики від чиновників адміністрації Трампа.