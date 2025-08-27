США дозволили імпорт деяких діамантів російського походження попри санкції. Що відомо

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) видало нову загальну ліцензію, яка дозволяє завозити певні категорії діамантів попри санкції проти Росії.

Ця ліцензія дозволяє до 1 вересня 2026 року імпортувати в країну наступні види діамантів:

вагою від 1 карата (якщо вони були за межами Росії до 1 березня 2024 року);

вагою від 0,5 карата (якщо вони були за межами Росії до 1 вересня 2024 року).

Важлива умова — після цих дат діаманти не мали бути експортовані чи реекспортовані з Росії.

Попри це, імпорт неіндустріальних діамантів російського походження все одно залишається забороненим. Також ліцензія не дозволяє інші дії, заборонені санкційними правилами, наприклад, операції з людьми зі санкційного списку.