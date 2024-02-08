США приєднуються до санкцій щодо російських алмазів

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ухвалило другий за цей рік пакет санкцій, які стосуються росії. Під американські обмеження потрапили чотири компанії, а одне судно тепер заблоковане. Також Управління видало постанови, які виконують зобовʼязання G7 щодо заборони імпорту російських алмазів.
Про це пише пресслужба.
Мережа компаній (Zeenit, Talassa, NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF) і судно були залучені до схеми порушення цінового ліміту наприкінці 2023 року. Вони допомагали росії обходити санкції.
Щодо алмазів, то Управління видало постанову про заборону імпорту непромислових алмазів, видобутих у росії, незалежно від того, чи були вони суттєво перетворені у третій країні. Вона набуває чинності 1 березня 2024 року (для деяких категорій алмазів з 1 вересня). Ще одна постанова стосується заборони імпорту ювелірних виробів з діамантами й алмазами, які походять з росії або експортуються звідти.
- 6 грудня президент США Джо Байден і лідери країн «Великої сімки» (G7) зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським онлайн і погодили нову заборону на російські алмази.
- У грудні 2022 року члени «Великої сімки» та Австралія встановили граничну ціну на сиру нафту в $60. На ранньому етапі ці заходи мали певний успіх, але згодом росія створила «тіньовий флот» із застарілих нафтових танкерів, щоб обійти західні ринки. Усе більше танкерів перевозять російську нафту з підробною фінансовою звітністю або з незахідними страховками. Тому ЄС стурбований, що такі поліси можуть бути неефективними в разі розливу нафти.