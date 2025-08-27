У католицькій школі у США сталася стрілянина: загинуло двоє дітей, є поранені

Уранці 27 серпня озброєний чоловік вчинив стрілянину у католицькій школі в Міннеаполісі, що в штаті Міннесота. Унаслідок цього загинули двоє учнів, щонайменше 17 людей поранено.

Про це повідомляє ABC News.

За даними поліції, чоловік відкрив вогонь через вікна школи. У той час там відбувалася меса, присвячена першому тижню навчання учнів від дошкільного віку до восьмого класу.

Після стрілянини підозрюваний покінчив життя самогубством у задній частині церкви. Попередньо відомо, що йому було близько 20 років.

Стрілець був озброєний гвинтівкою, рушницею та пістолетом. У поліції припускають, що чоловік стріляв з усіх трьох видів зброї. Його мотиви наразі встановлюють. Правоохоронці називають інцидент «навмисним актом насильства проти невинних дітей та інших людей, які молилися».

Жертвами стрілянини стали учні школи віком 8 та 10 років. Серед 17 постраждалих — 14 дітей, двоє з них — у критичному стані.

На стрілянину відреагував президент США Дональд Трамп.

«Мене повністю проінформували про трагічну стрілянину в Міннеаполісі, штат Міннесота. ФБР швидко відреагувало і вже прибуло на місце події. Білий дім продовжуватиме стежити за цією жахливою ситуацією», — написав він у своїй соцмережі Truth Social.