В Австрії сталася стрілянина у школі, загинули щонайменше 10 людей

В австрійському місті Грац сталася стрілянина у школі — загинули десять людей.

Про це пише австрійські Die Presse й Kronen Zeitung та німецька Tagesspiegel.

Стрілянина почалась близько 10:00 за місцевим часом, нападник відкрив вогонь у двох аудиторіях. До школи відправили спецпризначенців, вони провели евакуацію.

Серед загиблих семеро студентів та один дорослий. Загинув і сам нападник — за даними медіа, він скоїв самогубство, його тіло знайшли в одному з туалетів. Попередньо, він був колишнім учнем школи і вважав себе жертвою булінгу.

Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляє, що поранень зазнали щонайменше 28 людей. Про причини нападу поки не повідомляють.