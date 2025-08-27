Угорщина подала в суд на Раду ЄС через заморожені російські активи, які виділили Україні

Уряд Угорщини подав позов до Суду Європейського Союзу проти Ради ЄС. Усе через рішення виділити через Європейський фонд миру заморожені російські активи Збройним силам України.

Про це йдеться у позові, який опублікували на сайті Суду Євросоюзу.

Причиною судового позову стала ухвала від 26 лютого 2025 року, коли Комітет Європейського фонду миру вирішив виділити другу частину фінансової допомоги для Збройних сил України. Це рішення ґрунтувалося на попередній постанові Ради ЄС від 21 травня 2024 року.

Під час голосування угорську сторону усунули, заявивши, що країна не є «державою-учасницею, яка робить внесок», і тому не має права приймати рішення. У результаті голос Угорщини просто не врахували.

Будапешт вважає, що таким чином порушили норми статті 31(1) Договору про ЄС та рішення Ради № 2021/509, які чітко регулюють правила голосування в Комітеті. На думку угорської сторони, це підірвало принцип рівності держав-членів і суперечить самому принципу демократичного функціонування Євросоюзу. Тобто, як стверджує уряд, Угорщину без правових підстав позбавили права голосу.

У позові Будапешт просить суд скасувати рішення про допомогу Україні, частково анулювати протокол і зобов’язати Раду ЄС та Європейський фонд миру сплатити судові витрати.

Угорщина подала позов ще у липні 2025 року, а 25 серпня Суд прийняв позов та передав на розгляд.