ВПО, які втратили житло на окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави

Уряд 27 серпня ухвалив рішення про розширення програми «єВідновлення». Воно стосується внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Відтепер ця категорія ВПО зможе отримати від держави до двох мільйонів гривень на одну людину або сім’ю.

На початку програма буде доступна для ВПО, які мають статус учасника бойових дій і людей з інвалідністю внаслідок війни.

Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через застосунок «Дія», а згодом — у ЦНАПах чи в нотаріусів. Програма запрацює через два місяці після публікації постанови.