Навпроти Ейфелевої вежі в Парижі зґвалтували українку

У Парижі 32-річну українку зґвалтували біля підніжжя Ейфелевої вежі. Підозрюваним може бути підліток з Лівії. Його затримали.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien з посиланням на дані поліції.

Подія сталася вночі 26 серпня поблизу Марсового поля, навпроти Ейфелевої вежі.

За попередньою інформацією, підозрюваний силоміць затягнув жінку за кущ і вчинив сексуальне насильство. Крики жінки почули поліціянти, які патрулювали неподалік. Вони негайно затримали нападника.

Видання пише, що підозрюваний представився 17-річним лівійцем. Правоохоронці ще перевіряють інформацію про його особу.

У прокуратурі зазначили, що потерпілу також потрібно допитати повторно, оскільки вона «не розмовляла французькою і була п’яна», коли її виявили поліціянти.

Le Parisien підкреслює, що випадків сексуального насильства біля підніжжя Ейфелевої не траплялося з осені 2024 року. Тоді за підозрою в зґвалтуванні двох латвійок затримали трьох єгиптян і одного алжирця, які незаконно перебували в країні. Перед тим, улітку 2023-го, сексуальне насильство вчинили над мексиканською туристкою, а в жовтні того ж року зґвалтували поліціянтку з Англії.