В Естонії знайшли уламки безпілотника. Поліція каже, що це український дрон, який летів на Росію

У понеділок, 25 серпня, у волості Ельва Тартуського повіту Естонії місцевий фермер знайшов уламки ударного дрона. Він, ймовірно, належить Україні.
Про це повідомляє естонський мовник ERR.
Відомо, що це був військовий дрон з прикріпленою вибухівкою, яка здетонувала.
На місці події утворилася вирва від вибуху. За даними правоохоронців, ніхто з людей не постраждав.
У поліції кажуть, що є підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на обʼєкти на території РФ. Росіяни його начебто збили з курсу за допомогою GPS-глушення та інших засобів електронної боротьби, і дрон відхилився в повітряний простір Естонії.
Правоохоронці зауважили, що, можливо, дрон також потрапив у повітряний простір Естонії як із Росії, так і з Латвії. Ці версії ще розслідуються. Однак за словами гендиректора департаменту поліції безпеки Естонії, знахідка уламків дрона насамперед повʼязана з тим, що Росія продовжує війну в Україні, а Україна захищає себе.
- Естонські поліціянти вважають, що дрон впав 24 серпня. Саме тоді стало відомо, що СБУ та ССО атакували газопереробний комплекс у порту «Усть-Луга» Ленінградської області РФ. Через цей термінал Росія торгує нафтою й газом за допомогою тіньового флоту.