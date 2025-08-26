Росіяни запустили по Україні понад пів сотні дронів

У ніч проти 26 серпня росіяни атакували Україну 59 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували з таких напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Попередньо, українська протиповітряна оборона знешкодила 47 ворожих БпЛА на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА в девʼяти місцях. Зокрема, під атакою були кілька громад Сумщини. У Шосткинській громаді через удар частина споживачів залишилася без світла.

Сукмська обласна військова адміністрація

Крім того, до медиків звернулися дві мешканки села в Бездрицькій громаді — 51-річну жінку госпіталізували, 63-річній постраждалій допомогу надали на місці.

Також безпілотники атакували Дніпропетровщину. Через атаку виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства, зайнявся і приватний будинок.